Verdiskapning for to milliarder

De tradisjonelle fiskeriene gir verdifulle skattekroner og en betydelig verdiskapning i Troms, viser en undersøkelse.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det er forskningsinstitusjonen Nofima som står bak undersøkelsen.

Om vi slår sammen fiskerne og landsiden, utgjør de nærmere 2000 personer.

Til sammen er deres verdiskapning på nærmere 2,1 milliarder kroner i 2015. Det betyr at hver enkelt arbeidsplass i de tradisjonelle fiskeriene utgjør 1,1 millioner kroner.

Næringen bidro også med 346 millioner kroner i skatt.

- Studien viser at den fangstbaserte fiskeindustrien gir et betydelig bidrag til verdiskapingen i fylket. Nesten 2.000 av fylkets innbyggere hadde arbeidet sitt i denne delen av næringen i 2015. Rundt 1100 personer arbeidet på havet, mens den fangstbaserte industrien sysselsatte rundt 800 personer, fordelt på 39 aktive industribedrifter. Dette er viktige arbeidsplasser, som i hovedsak ligger på yttersida fra Nord-Troms til Sør-Senja. I tillegg kommer landingene i Troms fra fiskeflåten fra resten av landet. Disse sysselsetter cirka 1100 fiskere fra Vestlandet og til Finnmark, sier styremedlem Lasse Holm i Næringsforeningen for Tromsøregionen i en pressemelding.

- Rapporten viser at det skapes betydelige verdier også innenfor den fangstbaserte næringen. Tromsø er den største fiskerihavnen i fylket, men det er også stor aktivitet på yttersida, fra Nord-Troms til Sør-Senja. Mens yttersida i hovedsak er avhengig av kystflåten fra Troms og resten av landet, er norsk og intensjonal havfiskeflåte viktigst for Tromsø by. Begge deler er svært positivt for næringsutviklingen i fylket, sier Holm videre i pressemeldingen.