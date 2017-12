Verner Svalbard mot trål

Fiskeridirektoratet vil verne 3260 kvadratkilometer havbunn mot alt bunnfiske. Forslag er sendt ut på høring.

Foto: Mareano/Havforskningen

I et høringsforslag foreslår Fiskeridirektoratet nye regler for beskyttelse av sårbare bunnhabitat i Svalbardsonen. Ett av forslagene er forbud mot alt bunnfiske i åtte avgrensede områder - i til sammen 3260 kvadratkilometer.

Forslaget kommer etter at en forskrift fra 2011 viste seg å ikke fungere som planlagt, melder direktoratet, som har satt høringsfrist til 23. februar 2018.

- I forskriften fra 2011 som ble innført for å beskytte sårbare bunnhabitater i norske farvann er grensen mellom eksisterende og nye fiskeområder satt til 1000 meter. Denne grensen fungerer ikke tilfredsstillende i Svalbardsonen, fordi utbredelsen av sårbare habitater – som for eksempel koraller – ikke følger de samme dybdene som lenger sør. Artene er også andre enn lengre sør, skriver direktoratet i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har også bedt Fiskeridirektoratet om å høre et forslag som vil sikre at virkningen på bunnen blir vurdert, dersom noen ønsker å bruke redskaper som kan være mer skadelig for bunnhabitatene i eksisterende fiskeområder enn de som vanligvis brukes der. Skjellskraper er et eksempel på slik redskap.

Det er brukt data fra satellittsporing og elektronisk rapportering fra både norske og utenlandske fiskefartøyer for å se på hvilke konsekvenser forslagene til endringer vil kunne ha for fiskeflåten. Alle tilgjengelige data fra 2001 til 2016 er benyttet. Sporingene viser at det er lite fiskeri som foregår dypere enn 800 meter og dette synes derfor å være en god dybdegrense i Svalbardsonen. De åtte stengte områdene er identifisert ved bruk av to kriterier; at det finnes sårbare arter som danner habitater på bunnen, og at det ikke eller bare i liten utstrekning er fisket i områdene tidligere.