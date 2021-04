Vest-Finnmark størst på fersk torsk

Vårtorskefisket er så utvilsomt kommet godt i gang, og Vest-Finnmark står nå for de største landingene av fersk torsk.

Råfisklaget skriver i sin ukerapport at fisket var preget av dårlig vær forrige uke, men at det var godt fiske når kystflåten kom seg på havet. Vest-Finnmark tok over som største leveringssone for fersk torsk, og ellers var det god spredning i fisket.

Totalkvantumet fersk torsk er nå 7.100 tonn høyere enn fjorårets til samme tid, men dette har slått ut med store geografiske forskjeller.

Vesterålen er største leveringssone hittil i år mot Lofoten på samme tid i fjor. Vesterålen har totalt 32.400 tonn og ligger med det 6.530 tonn foran fjoråret. Deretter følger Lofoten med 31.200 tonn, som har en reduksjon på hele 18.000 tonn sammenlignet med fjoråret. Regnet i prosent er svikten i Lofotfisket på hele 37 prosent i forhold til fjoråret.

Vest-Finnmark har desidert størst økning i omsatt torskekvantum, opp 10.100 tonn (51 %) til 29.870 tonn. Troms følger så med 29.200 tonn, 7.500 tonn foran fjoråret. Øst-Finnmark har også øking etter et godt fiske også der sist uke, og er opp 1.290 tonn til 12.920 tonn. Leveransene i området Helgeland-Nordmøre er redusert med 300 tonn til 940 tonn i år.

Forrige ukes travleste havn var Breivikbotn, med hele 87 båter. I den sørligste enden av skreiruta var det fortsatt mye båt på Røst, med 78 båter. Andre travle havner for tida er Kjøllefjord med 77, Tufjord med 68 og 59 i Havøysund, bare for å nevne noen.