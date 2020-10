«Vestfisk» i brann i russisk sone - alle reddet

Mannskapet ombord drev rundt i to døgn uten strøm etter brannen, som er den andre ombord i fartøyet, som er bygget i 1980.

Det var Fiskeribladet som først meldte om brannen. Brannen skal ha startet i det elektriske anlegget mens båten var i fiske i russisk sone i Barentshave, og ble raskt slukket.

Drev i to døgn

Men selv om brannen i seg selv var ganske udramatisk, ble følgene desto mer alvorlige. «Vestfisk» mistet nemlig både elektrisiteten ombord, VHF-sambandet og motorkraften. Mannskapet på 14 ble derfor liggende og drive i to døgn før de fikk liv i systemene ombord igjen. Det blåste kuling i området, og det var ingen andre skip i nærheten som kunne komme til unnsetning.

Ble slept til Kirkenes

«Vestfisk» tilhører selskapet Ervik havfiske, og det var ikke før søsterfartøyet «Vestkapp» kom til unnsetning og fikk tatt henne under slep, at situasjonen løste seg.

Mannskapet befinner seg nå på hotell i Kirkenes, der de har fått seg en dusj og ei varm seng.

– Vi jobber nå med å få et totalbilde på skadeomfanget av brannen. Men skadene skal la seg reparere, uttaler rederiet til Fiskeribladet.

«Vestfisk» var utsatt for brann i 1991 også, opplyser rederiet på sine nettsider.