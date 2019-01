Vet hvor Jan Mayen-torsken kom fra

Høstens store torskefangst ved Jan Mayen reise spørsmål ved om man hadde funnet en helt ny torskebestand.

Foto: Havforskningsinstituttet

Etter å ha undersøkt øresteiner og DNA vet nå havforskerne hva slags torsk som ble funnet ved Jan Mayen i fjor høst. Både analyser av øresteiner og genetiske analyser viste at det var en miks av barentshavstorsk og islandstorsk, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

I september i fjor fikk Havforskningsinstituttet prøver av torsk som var tatt av fiskebåten «Loran» ved Jan Mayen i sommer, et område der man vanligvis bare finner små mengder med torsk. Nå har forskerne ved HI analysert prøver fra dette fisket tatt på seks ulike posisjoner.

– Av 86 fisk var 82 stykker over 65 cm og minst ni år gamle, og det var en miks av barentshavtorsk og islandstorsk, sier Bjarte Bogstad, forsker og bestandsansvarlig for torsk i Barentshavet ved HI.

Skal fiske etter torsk i 2019

Da torsken ved Jan Mayen ble funnet i fjor dukket det opp flere spørsmål. Hadde fiskerne funnet en ny torskebestand? Tidligere har det kun vært minimalt med torskefiske i området.

Flere faggrupper ved HI har vært involvert i arbeidet som har bestått i både DNA-analyser og lesing av fiskens øresteiner. Øresteinene, eller otolittene, kan fortelle mye om livet til torsken.

– Det var godt samsvar mellom de to metodene, men andelen av barentshavstorsk var størst i de genetiske analysene, sier Bogstad.

I 2019 skal det gjennomføres et begrenset kartleggingsfiske etter torsk i Jan Mayen-sonen. Mesteparten av dette området er for dypt for torskefiske.