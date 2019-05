- Vet ikke om det blir fadese eller suksess

Deltakerne i TV2s dokumentarserie om fiskeri og havbruk er svært spente på hva resultatet på skjermen blir.

22. mai har TV2 premiere på en 13 episoders dokumentarserie kalt «Sølvrushet». Blant de mange aktørene vi møter i serien, er Husøy-båten «Skreigrunn», med blant andre Jørgen Tøllefsen som en av aktørene. Serieskaperne har fulgt et knippe oppdrettsanlegg og fiskebåter for å vise hva de holder på med, og nå er Tøllefsen spent på hvordan det endelige resultatet vil ta seg.

Spennende

– TV2 har ville holde mye hemmelig, men jeg håper folk i nærmiljøet vil se på. Jeg vet ikke om det vil bli en fadese eller suksess, for jeg har ikke fått se noe selv, så det blir spennende å se, sier Jørgen Tøllefsen til Troms Folkeblad (krever abonnement).

Ektefølt

Han setter pris på interessen fra TV-kanalen.

– Det er artig at de vil lage TV-serie om dette, å vise frem hva vi gjør. Å være fisker er ikke det samme som før. For oss viser serien frem torskefisket og verdien av det, og viser folk som ikke vet hva vi holder på med hva vi gjør. Vi er åpenhjertig og ærlig om hvordan vi har det. Jeg føler at det ble ektefølt, kanskje litt stivt i starten, men jeg føler at det blir framstilt riktig. Vi er veldig ærlige om hvordan fisket foregår, om arbeidstid og arbeidsmengden, forteller Tøllefsen til avisa.