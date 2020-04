- Vi privilegerte må ta ekstra ansvar

Verden er i en historisk krise, og alle her hjemme rammes. Noen av oss får likevel gjør det vi elsker i påsken. Det forplikter voldsomt, skriver generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Heltene i helsevesenet jobber døgnet rundt, de kritiske sektorene kjemper for å få hjulene til å gå rundt og barnefamiliene sitter hjemme på tredje uken. Det blir en helt spesiell påske for både dem og de aller fleste i Norge. Folkehelsedugnaden kommer aller først.

Samtidig er det viktig å slippe opp der det er trygt og mulig. Derfor vil også et stort antall privilegerte få muligheten til å gjøre det de elsker i påsken. Det gjelder de som vil gå i skogen, de som spiller golf - og det gjelder alle som bruker sjøen. Nå er det helt avgjørende at vi alle viser oss tilliten vi blir vist av myndighetene og samfunnet, verdig. Vi må følge absolutt alle anbefalinger. Og vi må være forsiktige langt ut over det.

I Redningsselskapet har vi gått ut når andre går inn i mer enn 128 år. Vi har reddet liv under alle tenkelige forhold og i all slags vær. Beredskap er alfa og omega hos oss. Med en utrolig innsats fra mannskaper og frivillige klarte vi raskt å tilpasse oss denne ekstraordinære krisen også. Men vi har aldri vært i en situasjon som denne. Oppdragene vi får i påsken, vil ha unike utfordringer som vi ikke har sett maken til blant de 8000 oppdragene vi løser hvert eneste år.

Vi vil at folk skal bruke sjøen så mye som mulig. Båtlivet skal nytes i fulle drag, også i situasjonen vi står i nå. Jeg gleder meg over alle som er i en situasjon der de kan gjøre det. Men det må gjøres etter helt spesielle sjøvettregler i år:

1. Ingen må reise på sjøen med noen form for symptomer. Det gjelder også om det mest sannsynlig er forkjølelse. Plutselig trenger du hjelp, og da skal de som kommer, være trygge. Ingen av de 22.000 vi hjelper hvert år hadde planlagt å få problemer, det kan inntreffe når du minst venter det.

2. Planlegg turen din uhyre nøye. Husk at havner og drivstoffpumper kan være stengt. Det skal og må respekteres. Se nøye på hvor du skal og at hele turen kan gjennomføres trygt.

3. Hold avstand. I båten, til gjestehavner og til andre båter. Sjekk om kommunen du skal besøke har innført lokale restriksjoner.

4. Ikke ta båten til utlandet. Dette gjelder selv om du bare rører grensa ute på havet. Respekter de strenge reglene som er satt, og unngå å skape bry for dem som sørger for at de overholdes.

5. Tenk over alle flater du tar på. Vær svært nøye når du rører drivstoffpumper, kortterminaler, ripa, rekkverk på land og alle berøringsflater om bord. Desinfiser både før og etter bruk.

6. Ikke gå om bord hos noen - og ikke ha besøk. Båtfolk er sosiale og glade i selskap. Det må vi begrense denne påsken og den neste tiden. Hold deg i din egen båt, og unngå besøk. Det samme gjelder om du trenger assistanse. Følg anvisninger.

7. Sørg for at du tilpasser din egen beredskap og egne planer. Tenk over hvordan du er trygg i din båt, og hvordan du håndterer alle scenarier som kan oppstå på en like god måte som normalt.

8. Be om hjelp når du trenger det. Skulle det oppstå en nødsituasjon, uansett gode forberedelser, er vi klare til å hjelpe. Ikke nøl med å ringe Redningsselskapet når det trengs. Men la oss gjøre en ekstra innsats denne påsken for at det ikke blir nødvendig.

Det er viktig å huske at de små glippene til hver enkelt kan få store konsekvenser. For det første vil det åpenbart kunne spre smitte. For det andre vil det påvirke annen beredskap. Og for det tredje, så vil myndighetene måtte stramme alt inn igjen.

Fortetting i turområder eller parker binder opp nødetatene, Sivilforsvaret og andre ressurser som har viktigere oppgaver å håndtere. For Redningsselskapet vil det kunne føre til at beredskapen vår svekkes, fordi mannskapene våre er nøye drillet i rutiner ved mulig smitte-eksponering og vil følge dem. Dette er folk som har jobbet døgnet rundt for å sikre beredskapen for fiskebåter og samfunnskritiske funksjoner. Alt vi trenger å gjøre for å lette jobben deres i påsken, er å følge retningslinjer og råd fra myndighetene, samt de nye sjøvettreglene.

Redningsselskapet er en beredskapsorganisasjon, med egne fagpersoner som utelukkende jobber med å sikre at vi er klare for hva som helst. Bare de første døgnene besluttet og gjennomførte vi over 50 tiltak for å klare å fungere i alle ledd i krisen. Hver eneste redningsskøyte har vurdert og håndtert alle tenkelige risikoer. Det er ingen som kan gå inn i påsken og tenke at det er mulig å gjøre ting akkurat som normalt, uansett hva du skal. Vi som får gjøre det vi elsker nå, mens så mange sitter inne eller opplever tragedier og smerte, har et helt ekstraordinært ansvar. Det vet jeg at båtfolket ønsker å følge opp.

God påske!