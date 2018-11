Vi promotere hvalen

Harald Tom Nesvik yter en ekstra skjerv til hvalmarkedsføring.

Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet

- Dessverre er det mange myter knyttet til hvalkjøtt. Vi trenger mer kunnskap og bedre markedsføring, slik at flere får øynene opp for dette fantastiske produktet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

Han har bevilget 500.000 kroner til merkevareorganisasjonen Norsk Hval. Pengene skal blant annet gå til markedsføring av norsk hval. Ministeren ønsker å opplyse offentligheten om hvor bærekraftig bestanden av norsk vågehvaler, og peker på at vi skyter under halvparten av kvota på 1278 dyr, og at bestanden teller over 100.000 individer.

- Norsk hvalfangst er bærekraftig, og følger strenge regler. Vi skal ha en beskatning som sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.