- Vi skjærer tusenlapper

Entusiasmen var stor langs tungeskjærelinja på Ramberg, på tungeskjærersesongens andre dag. - Det er ikke tunger vi skjærer, det er tusenlapper!

Foto: Erik Jenssen

12 år gamle Eirik Lorentzen setter ord på entusiasmen med sin beskrivelse av hva som er Rambergs heteste valuta akkurat nå: Torsketunger.

Eirik Lorentzen viser frem dagsproduksjonen.

På ei linje som vitner om et fiskebruk som vil ta vare på entusiasmen, står han og seks andre sambygdinger trygt plassert en meter over bakken innmed veggen langs et samlebånd som mater på med hoder i en jevn strøm.

Kamp om plassen

Det er plass til elleve skjærere her, men så tidlig i sesongen er det ennå ledig plasser.

- Ja, det er lite foreløpig. Det her er ingenting, sier Eirik, som ser frem til å cashe inn adskillig bedre dagslotter etter hvert i sesongen.

Da hardner også kampen om plassen langs linja til.

- På det travleste i fjor, måtte vi være her halvannen time før den første båten kom for å få plass, sier Sigurd Angelsen lenger bort på linja.

Ludvik (8) skjærer for andre år

Minstemann på linja da Kyst og Fjord var innom heter Ludvik Rørtveit Mekiassen.

Ludvik Rørtveit Mekiassen.

Fiskerientusiasten står på som en helt, og etter at økta er over er han blant de ivrigste til å spørre formannen om når de skal møte frem i morra.

- Du kan godt skrive at jeg liker denne jobben, smiler Ludvik mens han skjærer dagens siste tunger og sender avgårde enda en lenke med nytredde hoder.

Du kan lese hele reportasjen om tungeskjæreeventyret her: https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord