- Vi tenker på kvalnæringa

- Det blir feil å si at vi ikke tenker på kvalnæringa. Men økning av prisen nå er feil medisin.

Foto: Dag Erlandsen

Det sier styreleder i Norges Råfisklag, Johnny Caspersen, etter kvalfangstleder Truls Soløys «utblåsning» i Kyst og Fjord i går.

- Jeg er helt enig med Truls i at prisen er for lav for dette flotte råstoffet. Derfor er det viktigste nå å bygge marked. Å bruke verktøyet vårt og tvinge igjennom en høyere pris vil bare føre til enda lavere omsetning. Og det er det siste vi trenger nå, sier Caspersen.

- Vi tenker virkelig på kvalnæringa, på kort og lang sikt, og har tatt nødropet fra Soløy med største alvor. I februar hadde vi et topptungt møte med departementet, der både vi, Sjømat Norge, Fiskarlaget og Kvalfangerlaget deltok. Markedsføringsarbeidet gjennom fangernes egen merkevareorganisasjon Norsk Hval er kommet skjevt ut på grunn av lav omsetning og trenger et løft. Det vil de få, velviljen er stor i næringa for støtte til prosjekter og lignende, men de har sjøl hånda på rattet og må ta tak.

- Også på lang sikt jobbes det for kvalnæringa. Blant annet kan det være gode muligheter til å få vågehvalen ut av Cites liste over utrydningstruede arter.