Viderefører dagens satsing

Norges Sjømatråd vil fortsatt ha fiskeriutsendinger i de markedene de er i nå.

Foto: Norges sjømatråd.

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan vår virksomhet skal organiseres. Vi har det siste halvannet året vært gjennom en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten evalueres for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

- Sjømatrådet har fått mange gode innspill fra enkelteksportører, bransjeorganisasjoner og Utenrikstjenesten. Utekontorstrukturen og innretningen er også grundig behandlet av våre rådgivende markedsgrupper. Oppsummert vektlegges behovet for tilstedeværelse sterkt, og det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre. Ikke overraskende vektlegger de ulike bransjene i sjømatnæringen viktigheten av markedene forskjellig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet har bedt om innspill fra de ulike bransjene og andre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

I vurderingen har vi tatt hensyn til markedenes utviklingstrekk, bransjenes innspill og Sjømatrådets finansielle plattform.

Sjømatrådets årlige markedsinvesteringer har siden 1.1.2017 blitt redusert som følge av kutt i markedsavgiften på laks/ørret og pelagisk fra 0,75 prosent til 0,3 prosent.

Markedsavgiften for konvensjonell, naturell og reker og skalldyr er uendret på 0,75 prosent.

- Etter en helhetsvurdering av alle innspill har Sjømatrådet besluttet å videreføre dagens utekontorstruktur. Vi vil kontinuerlig vurdere tilstedeværelsen i markedene i henhold til fremtidig budsjettramme og en mer langsiktig retning fremover. Vi skal kontinuerlig jobbe for å sikre en mest mulig effektiv drift, sier Larsen.

Sjømatrådet har i dag fiskeriutsendinger i 13 land og utfører markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder.

Markedene med fiskeriutsendinger er:

Japan (inkl. Sør-Korea)

Kina (inkl. Hong Kong)

Singapore (Sørøst Asia)

Brasil (inkl. Dom. Rep.)

USA

Frankrike

Italia

Portugal

Spania

Sverige

Tyskland (inkl. Polen)

UK

Vest-Afrika

I tillegg arbeider vi med Nye Markeder (Mexico, Midt-Østen og India) og Tyrkia fra hovedkontoret i Norge.