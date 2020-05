Viderefører fjorårets prismodell

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om å videreføre minsteprisen og minsteprismodellen fra fjorårets makrellsesong. Minsteprisen for fersk makrell blir dermed på 17 kroner per kilo.

- Modellen gjelder en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper, melder Sildelaget.

De framholder at dette gjelder primært makrell som er større enn 300 gram per stk som er ønskelig for ferskmarkedet.

- Fiskerne oppfordres derfor til å fiske på denne størrelsen og således bidra til best mulig verdiskapning fra dette fiskeriet.

Omsetningsformen vil også bli som i fjor, det vil si at makrellen skal gjennom auksjonsomsetning.

Sildelaget skriver at det også i 2020 vil bli innført kvantumsbegrensning på 15 tonn per fartøy. Nærmere informasjon om når dette iverksettes vil de komme tilbake til på et senere tidspunkt. Fangster som selges til fersk anvendelse før kvantumsbegrensningen iverksettes, blir imidlertid ikke belastet mot kvotebegrensningen.