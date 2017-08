Vidt spekter på Husøy

Det forestående stortingsvalget vil sette sitt preg på Husøydagan denne helga, men kulturinnslag, marked og for anledningen sjømat-restaurant vil også bli lagt merke til.

Foto: Troms Folkeblad

Det lover leder Stina Uteng i Husøy Grendeutvalg som trekker i trådene foran den store sommer-happeningen på stedet. Den starter i dag fredag og avsluttes søndag.

At den fiskeripolitiske debatten på Husøya er et viktig innslag i valgkampen, synes hun ikke er noe rart.

- Her er vi veldig opptatt av kampen om fiskeriressursene som vi er helt avhengige av. Engasjementet er derfor stort, sier hun til Kyst og Fjord.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) stiller til debatt. Det gjør også leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad (Sp). Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sitter i den samme komitéen i nasjonalforsamlingen og han kommer også.

Styreleder i Sjømat Norge, Inger M. Sperre vil også delta i denne debatten.

Vardø-fisker Vegard Bangsund vil også delta. Han er aller mest kjent for sin protest-blogg. Stortingskandidat Kari-Anne Opsal Troms Ap er på denne lista sammen med Kent Gudmundsen (H), leder Wenche Cumming i Folkeaksjonen mot oljeboring utenfor Lofoten Vesterålen og Senja.

For de som er ute etter gode matopplevelser med ingredienser fra havet, kommer neppe til å bli skuffet om de tar turen til Husøya.

Det blir nemlig servering fra en restaurant der sjømat naturlig nok vil være i fokus.

- Vi har hatt suksess med den tidligere, sier Uteng som er spent på hvor mange som dukker opp. Om været skulle vise seg fra en mindre innbydende side, vil det kunne ha sitt å si for antall besøkende. Da kan arrangementet komme til å bli flyttet inn i lokalene til Brødrene Karlsen.

Det er smått med ledige overnattingsplasser på Husøya like før det braker løs.

- De som kommer med bobil, campingvogn eller dertil egnet båt, har alle muligheter, sier Uteng.

For de aller yngste vil det også være mange aktiviteter. Det vil være hester der, Redningsselskapet vil være der med sine Elias-båter og det vil også være en egen utstilling som de yngre selv står for.

- Vi er også glade for at det er et rikholdig marked også i år. Mange er gjengangere som jo er et signal på at de trives her hos oss, sier Stina Uteng i Husøy Grendeutvalg