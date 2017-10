- Viktig å være i fjæra

Det er viktig for ungene å leke i fjæra. Det mener ledelsen i Frøystad AS i Herøy, som «gir i bøtter og spann».

Foto: Privat

- Vi har lyst til å vise barn hvor kjekt du kan ha det ved sjøen, så nå gir vi bøtter og håver til alle barnehagene i kommunen, sier Per Frøystad, daglig leder hos redskapsprodusenten.

- Det er både kjekt og lærerikt å leike i fjæra, og slik vi bor, er det også viktig at barna får være i fjæra og lære seg å ha respekt for sjøen, sier han.

Trygg ved sjøen

Ideen kom fra innkjøpssjef i selskapet, Cherry Lee. Hun sier barn som vokser opp i en kommune som Herøy bør få lære seg og ha det kjekt i fjæra og være trygge ved sjøen.

- Vi håper barna vil ha glede av bøttene og håvene, og vi er glade for å få lov til å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, sier hun.

Frøystad vil nå dele ut bøtter og håver til 4- og 5-åringene i barnehagene i Herøy, samt til sjøspeiderene. Den gjennomsiktige bøtta gir god oversikt over fangsten, silen fungerer både til fangsting og til å holde fangsten på plass i bøtta og håven gir god rekkevidde på fiskinga.

Nye fiskere?

Frøystad AS har drevet med utvikling og produksjon av fiskeredskaper siden 1972, og Per Frøystad gleder seg over at nye generasjoner helt fra barnehagealder får være med på fjærelek og fiske med teiner og garn.

- Det er viktig at barna får være med på slike aktivitetar og hvem vet, kanskje er her noen kommende fiskere også?