Vil åpne for notfangst av størje

Norges Fiskarlag vil åpne for minst to notfartøy i årets fiske etter makrellstørje, men setter foten ned for å slippe sportsfiskere til i jakten på den eksklusive størjen.

Foto: Scanfishphoto

Dette er essensen i innspillene fra Norges Fiskarlag om reguleringen av fisket for 2018, melder fiskarlaget - som mener det også er interessant å kunne fiske med line dersom dette lar seg gjøre innenfor den norske kvoten.

Økende utbredelse

I innspillet fra Norges Fiskarlag til årets regulering av makrellstørje vises det også til at det ser ut til å være en økende utbredelse i norske farvann, og ut fra dette burde Norge hatt en større andel av den totale kvoten. Fiskarlaget ber om at norske myndigheter fortsetter arbeidet innenfor ICCAT med å skaffe økte norske fiskemuligheter, samt at den norske forhandlingsdelegasjonen til ICCAT prøver å få justert regelverket i en retning som er bedre tilpasset forholdene i våre farvann.

Ut fra de siste års erfaringer med uunngåelig bifangst av makrellstørje i andre fiskerier, så innser Fiskarlaget at det er nødvendig å fastsette en del av kvoten til å dekke slik bifangst av makrellstørje i andre fiskerier. Bifangstkvoten foreslås beholdt på samme nivå som i 2017 (10 tonn).

Ikke til rekreasjon

Ettersom den norske størjekvoten fortsatt er liten og dermed gir grunnlag for et svært lite direkte fiskeri, samt at en relativt stor andel settes av til uunngåelig bifangst, er Fiskarlaget imot at det åpnes for et sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje.