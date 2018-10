Vil at trålerne leverer tilbake kvotene

SVs Torgeir Knag Fylkesnes med dramatisk forslag i Stortinget i dag.

Foto: Pressefoto

Svs representant til Stortinget for Troms Torgeir Knag Fylkesnes legger i dag frem et forslag på Stortinget om en ny fordeling av ressursene. I forslaget lanserer han en ny fordeling av ressursene hvor trålerne gradvis skal levere tilbake sine torskekvoter til kystflåten.

Det er Klassekampen som bringer denne saken på papir i dag. Til avisa sier stortingerepresentanten blant annet:

– Vi vil at kystflåten skal få råstoffet, og dermed er det ikke lov å selge kvoter mer. Kvotene r bundet til fylket, og fiskeressursene vi gi høyere aktivitet både på land og i fiskebåtene.

Fylkesnes får støtte av kystfisker Roland Andersen fra Kvaløya. Han sier at de mistet kvotene for mange år siden til fordel for trålerne. Han mener det absolutt er på tide at ressursene kommer tilbake dit de hører hjemme. Andersen sier også til Klassekampen at et slikt tiltak som SV her foreslår kan være med på å bringe ungdommen tilbake i fiskebåten.

SV har regnet ut at om de får gjennomslag for sitt forslag vil dette kunne bringe mellom 600 og 800 nye arbeidsplasser langs kysten.