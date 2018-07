Vil begrense seifisket

De større kystfiskefartøyene i lukket gruppe har overfisket sin gruppekvote etter sei. Fylkesfiskarlag har forslag om hvordan dette kan løses.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 3. juli 2018, og det ble gjort slikt vedtak i ovennevnte sak:

- Vi viser til utviklingen i fisket etter sei nord for 62° N for lukket kystgruppe der gruppen over 21 meter allerede har overfisket sin gruppekvote, mens det i gruppen 15 – 21,99 meter pr uke 25 gjenstår 1.860 tonn.

Fra dette tidspunkt i fjor og ut året fisket den største gruppen knappe 3.000 tonn, mens gruppen 15 – 21,99 meter fisket over 5.000 tonn. Etter Arbeidsutvalgets mening indikerer dette meget sterkt at en ikke kan videreføre den høye overreguleringen i disse gruppene ut året uten at gruppekvotene i betydelig grad overfiskes.

Med bakgrunn i foranstående foreslår Arbeidsutvalget at det så snart som mulig, og for å forhindre at en på et tidspunkt til høsten plutselig må ned på maksimalkvotene foretas en reduksjon i overreguleringen for de to største lengdegruppene.

Etter en totalvurdering foreslår Arbeidsutvalget at overreguleringen i begge gruppene reduseres slik at den i gruppen 15 – 20,99 meter settes til 150 prosent for fartøy med faktisk lengde under 21 meter og til 75 prosent for fartøy med faktisk lengde over 21 meter.

For fartøy i den største gruppen over 21 meter foreslås en reduksjon av overreguleringen til 50 prosent.

Arbeidsutvalget ber Norges Fiskarlag om og snarest legge dette forslaget frem for Fiskeridirektoratet, heter det i vedtaket fra Nordland fylkes fiskarlag.