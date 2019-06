Vil bygge opp igjen kysttorsken i sør

Får du torsk på kroken i Oslofjorden skal den slippes fri.

Det står dårlig til med kysttorsken i Oslofjorden og Skagerakkysten. Fra og med 15. juni er det derfor forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. All levedyktig torsk skal slippes forsiktig ut igjen, har fiskerimyndighetene bestemt.

Forsvinner

Fiskeriminister Harald T. Nesvik på Fiskeridirektoratets sier det er viktige tiltak som nå innføres.

- Jeg er bekymret for den lave bestanden vi har av kysttorsk. Derfor er det viktig at vi nå sammen bidrar til å bygge opp igjen bestanden. Det er viktig at fritidsfiskerne slipper ut igjen torsken på en så skånsom måte som mulig, slik at den kan vokse opp og formere seg så vi kan bygge opp igjen bestanden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Forskning viser at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet, og det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten. Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

Se kart over området her: https://kart.fiskeridir.no/kysttorsk

- Forbudet er nødvendig for å gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en levedyktig torskestamme, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover. Også yrkesfiskerne må trå til. Likevel har jeg av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang, sier Nesvik.

Fritidsfiske

Et intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag i dette området.

- Underveis har vi blant annet hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som vi innfører nå, ivaretar fritidsfiskerne på en god måte. Jeg ønsker også å redusere press på kysttorsk fra naturlige predatorer, og har derfor økt selkvoten med 20 prosent, sier Nesvik.

Om tiltakene:

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

Forbud mot å fiske torsk

Forbud mot torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen mot Sverige innebærer at all bifangst av torsk settes ut igjen.

Av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, er det åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Fiskeridirektoratet kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskningsformål.

Det innføres blant annet en begrenset dispensasjonsadgang for påbudet om å bruke sorteringsrist i rekefiske i hele Skagerrak. Oppsamlingspose med en minste maskevidde på 160 mm tillates innenfor grunnlinjen langs strekningen fra Telemark til grensen til Sverige.

Forbud mot alt fiske i områder hvor torsken gyter

Det innføres et totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april. Dette gjelder 14 områder langs kysten fra Lindesnes til Sverige. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt.

Økt kystselkvote

For å få en mest mulig helhetlig beskyttelse av kysttorsk, er det besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere predatorpresset på kysttorsken.

Siden kystsel og kysttorsk har mye av det samme beitegrunnlaget, vil et økt uttak av kystsel kunne bidra til et styrket livsgrunnlag for kysttorsken.

I praksis innebærer dette at jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

Arbeid med å styrke kysttorskbestanden

De nye tiltakene kommer parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. Ny kunnskap fra prosjektet vil kunne bidra til reguleringsutviklingen av tiltakene som nå innføres.

Tiltakene oppsummert:

Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensen mot Sverige innenfor grunnlinjen forbys

Totalt fiskeforbud i områdene torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige.

Undervannsjakt tillates i gytefelt da dette er helt selektivt

Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonsadgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap.

Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene følges opp i reguleringsmøter, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress.

Selkvoten i området økes med 20 prosent.

Departementet vurderer tiltakene etter 3 år.

Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019.