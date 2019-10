Vil bytte hyse mot torsk

Kystfiskarlaget vil ha kvotebytte mellom hav og kyst der kystflåten får torsk i bytte mot hyse.

Norges Kystfiskarlag har i styremøte 29. oktober gjort følgende vedtak, som vi anmoder Fiskeridirektoratet å legge til rette for:

Lukket kystgruppe under 11 meter har en del restkvantum av hyse stående igjen. Havfiskeflåten har i tillegg et betydelig restkvantum av torsk. Derfor foreslår styret i Norges Kystfiskarlag en kvotebytteordning mellom kyst- og havfiskeflåte for torsk og hyse med følgende innretning:

Lukket kystgruppe under 11 meter bytter 3 kg hyse mot 2 kg torsk. Ordningen forutsettes å være frivillig og gitt på fartøynivå hos havfiskeflåten. Det foreslås et tak på 5250 tonn hyse mot 3500 tonn torsk. Tilført torsk til kystgruppen under 11 meter forutsettes brukt innenfor kvotefleksibilitetsordningen for 2020.