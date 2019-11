Vil bytte hyse mot torsk

Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlag jobbe for at det i 2020 etableres en ordning der kystflåten bytter bort hyse til havfiskeflåten mot at kystflåten får tilbake torsk.

Fylkeslaget tror det vil være fullt mulig etter at Landsstyret i Norges Fiskarlag signalisert vilje til å vurdere en kvotebytteordning.

Styret i Nordland Fylkes fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet har prognosert en overføring av hyse for lukket gruppe fra 2019 til 2020 på ca 3.400 tonn slik at prognosen for gruppekvote for 2020 blir ca 52.300 tonn.

Vil bytte bort 8.000 tonn hyse

- Dersom en tar utgangspunkt i forannevnte, samt hva lukket kystgruppe vil fiske i 2019 (ca 38.000 tonn) så mener styret at det er rimelig å kunne bytte bort inntil 8.000 tonn hyse av lukket gruppe sin gruppekvote, heter det i et styrevedak fra fylkeslaget.

- Når det gjelder åpen gruppe vil den ifølge Fiskeridirektoratet ha til rådighet et kvantum på 5.127 tonn i 2020. Gruppen vil i 2019 fiske anslagsvis 2.000 tonn hyse slik at her kan en ett bytte bort 2.500 tonn av gruppekvoten for 2020.

2,5 tonn hyse mot 400 kilo torsk

Fylkeslaget mener derfor Norges Fiskarlag trygt kan arbeide for et bytte av hyse mot torsk innenfor disse kvanta og foreslår samtidig et bytteforhold på 2,5 slik at for hvert tonn hyse som byttes bort til havfiskeflåten så mottar kystflåten 0,4 tonn torsk.

- Byttet bør foregå av hele avsetningen til lukket gruppe og åpen gruppe separat. I lukket gruppe bør så både fratrekket av hyse og tilførsel av torsk både belastes og fordeles innenfor de fire gruppene i Finnmarksmodellen.

Styret ber om at Norges Fiskarlag forsøker å finne en avklaring på foranstående så snart som mulig, heter det i vedtaket