Vil dyrke mangfold

Arbeiderpartiets vil løfte kysten og sjømatnæringen, og vedtok under landsmøtet i helga en rekke tiltak de mener vil bidra til gjennomføringen av forsettet.

- En mangfoldig fiskeflåte skaper store ringvirkninger langs kysten, og Ap vil stimulere til at mer av fisken skal landes på kysten til videreforedling. Det vil gi økt aktivitet og flere arbeidsplasser på land, sier fylkesordførerkandidat Kristina Hansen i en pressemelding.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i sitt distriktsmanifest en rekke tiltak som skal gi kystsamfunn og sjømatnæringen et løft, og sikre framtidsretta arbeidsplasser. Ap vil blant annet sikre et mottaksnettverk på land, og legge til rette for en god infrastruktur for sjømatnæringen. Et viktig tiltak er å sikre finansiering av fiskerihavner, ved å overføre midler til fylkene for at de skal kunne oppfylle Nasjonal transportplan (NTP) knyttet til disse.

Hansen peker også på viktigheten av å rekruttere unge inn i næringen, og er derfor glad for vedtaket om å utrede økonomiske ordninger som gjør det enklere for unge å kjøpe seg inn i fiskefartøy.

Andre tiltak som ble vedtatt på Landsmøtet:

- Sikre en fisker- eid og variert flåte for å kunne utnytte ressursgrunnlaget både nære kysten og lengre til havs

- Evaluere ordningen med rekrutteringskvoter for ungdom

- Legge til rette for flere lærlinger i hele sjømatsektoren

- Gjøre det lettere og mer attraktivt å drive med tareproduksjon

- Styrke marin og maritim utdanning, også med desentraliserte studietilbud

- Jobbe for at det bygges miljøstasjoner på alle fiskerihavner langs norskekysten der man kan pante fiskeutstyr

- At vertskommunene skal sikres forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst

- Styrke arbeidet med kompetansesentre for marine næringer

Stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson i Ap Cecilie Myrseth, er, i likhet med Kristina Hansen, godt fornøyd med landsmøtets vedtak. Hun understerker at det må stimuleres til at fisken skal gi flere helårlige arbeidsplasser på land, i tråd med landsmøtets vedtak. I dag blir bare 28 prosent av fisken videreforedlet her i landet, noe som betyr at vi går glipp av store verdier og mange arbeidsplasser.