Vil fengsle krabbetyv

Aktoratet la ned en påstand om 90 dagers ubetinget fengsel og å betale 117.000 kroner i erstatning for kongekrabber og teiner han hadde stjålet i Porsangerfjorden.

Den 25-årige mannen fra Vest-Finnmark måtte mandag svare for flere grove tyverier knyttet til det lukrative kongekrabbefisket, melder NRK. Ved minst to anledninger har han tatt opp andres krabbeteiner, og solgt fangsten videre for egen vinning.

Fiskeren innrømmet forholdene.

Desperat økonomisk situasjon

Tiltalte fortalte om det som ble foranledningen til handlingene, en vanskelig økonomisk situasjon for seg og sin samboer. En måned før de omtalte hendelsene, hadde han fått låne mellom 30 og 40 teiner fra et fiskebruk i Snefjord. Disse ble satt ut på lovlig vis et sted mellom Måsøy og Magerøysundet. Da han kom for å trekke teinene, var de borte.

På grunn av den økonomiske situasjonen var han blitt desperat.

– Jeg tok derfor en snarvei. Det skulle jeg aldri ha gjort, sa han i retten.

Hengt ut, men aktor viste ingen nåde

Etter at mannen ble avslørt, har han opplevd det han mener er en omfattende netthets på sosiale medier, noe som har gitt store psykiske belastninger både for ham og familien.

Aktor Thomas Darell la imidlertid ikke vekt på dette, og la ned en påstand om tre måneders ubetinget fengsel. I tillegg til å erstatte teiner og fangst som beløper seg til i underkant av 120.000 kroner.