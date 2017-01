Vil finne flyfrakt-løsning

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det finnes løsninger for å få sende ut kongekrabbe fra Banak Lufthavn, men utfordringen de nå jobber med er hvordan.

Krabbeeksportørene i Finnmark risikerer å tape millioner, etter at Aircontackt AS som benytter russiske transportfly ikke fikk forlenget dispensasjonen de hadde til å fly direkte fra Banak Lufthavn til Sør-Korea. Dispensasjonen gikk ut sist søndag, nå må brukerne til Finland eller Sverige for å få opprettholde den flybårne krabbeeksporten.

- Tror på løsning

Vi jobber for å få til en avtale med Russland som løser denne utfordringen. Det har vi ikke klart foreløpig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en epost til Kyst og Fjord.

Han framholder at de har hatt dette på dagsordenen lenge allerede.

- For å sikre best mulig forutsigbarhet for næringen varslet vi derfor om disse utfordringene i fjor høst, slik at man kan få til gode alternative løsninger til å bruke Aircontact, framholder Solvik-Olsen .

Han tror at de vil komme fram til en løsning etter hvert.

- De finnes, og vi vet at de brukes. Men målet er likevel å få til en enighet slik at man slipper å bruke løsninger som er mer arbeidskrevende, slik man nå må sier Solvik-Olsen.

Taper millioner



Cape Fish-eier Bjørn Ronald Olsen

Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish AS er svært fornøyd med signalene samferdselsministeren kommer med overfor Kyst og Fjord.

- Dette forteller at myndighetene har tatt tak i saken. Jeg har derfor tro på at vi vil komme i mål, og med en permanent løsning som gjør at vi kan bruke Banak som eksportflyplass, sier Cape Fish-sjefen

Cape Fish AS i Honningsvåg som er den største fly-eksportøren i Finnmark, måtte fra og med mandag ut av landet for å få til en lønnsom flytransport.

- Vi har tre – fire alternativer å velge mellom i Finland og Sverige. Men det vil gi os en ekstrakostnad på mellom 1,5- og to millioner kroner i form av økte transportutgifter og høyere krabbedødelighet.

Olsen framholder at en permanent løsning ved Banak derfor vil spare næringen for millioner.

