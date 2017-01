Vil flytte Salmars havmerd

Frøya-fiskere frykter slaget allerede er tapt, men klager likevel på lokalisering av Salmars «havgående» prosjekt.

Foto: Fiskeridirektoratets kartverktøy

Som Kyst og Fjord tidligere har meldt, ligger ikke de tidligere «offshore» oppdrettsprosjektene særlig langt ut fra land.

Leder for Frøya og Hitra Fiskarlag, Trond Harald Iversen sier til Adresseavisen at innvendingene kommer mot lokaliteten «Nystø» som ligger tett inntil Froan verneområde og er en viktig fiskeplass for de lokale kystfiskerne.

Ifølge Adresseavisen har oppdrettsnæringa allerede fått disponere noen av de viktigste områdene, og Iversen er derfor ingen stor optimist med tanke på hvilken beslutning hovedutvalget for forvaltning i Frøya kommune ligger an til å ta i sitt møte den 12. januar.

– Antakelig er dette en tapt sak for oss, i likhet med Langskjæra og Salatskjæra, sier Iversen til Adresseavisen.