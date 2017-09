Vil flytte enda en grense

500 kubikks lasterom skal ikke lenger være maksgrensen for hvor stor en kystbåt skal være.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre lasteromsbegrensningene for kystfiskeflåten.

- Vi mener endringer i lasteromsbegrensningene vil bidra til mer fleksibilitet for fartøyeierne til å rigge fiskebåtene slik de selv finner det mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Departementet sender i dag på høring et forslag om å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kbm.

Vi vil høre to alternativer. Et alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kbm, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag.

Les høringsbrevet her