Vil forby forurensende plast

Norges Fiskarlag tar til ordet for å forby forurensende plast som et av tiltakene for å få bukt med forsøplingen av havet.

Foto: Bo Eide

- Vi må endre bruken av plast som er til skade for naturen. Der det finnes gode alternativer til plast, må politikerne gjøre sitt til at alternativene blir tatt i bruk, og da gjerne at forurensende plast forbys, mener Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 9. mai 2017 drøftet forsøplingen av havet, og gjort et omfattende vedtak som oversendes Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, samt organisasjonens egne medlemslag.

I en uttalelse heter det blant annet: «Norges Fiskarlag mener det er viktig at fokus på forurensning av havene blir tatt på alvor, og at dette gjøres før forsøplingen truer viktige økosystem og fiskebestander. Det er også viktig at det innhentes kunnskap om hvilken betydning forskjellige typer «deponeringer» fra vårt forbruk har for økosystemets sunnhet. I dette ligger plastforurensing som følge av samfunnets enorme forbruk av plast til alt vi bruker og omgir oss med, deponering av brukte masser fra anleggsarbeid og utslipp av kjemikalier fra annen industri som kommer ut i havene.

Norges Fiskarlag har hatt og vil fortsatt ha fokus på at havet skal være rent og dermed sikre at maten som høstes også er trygg å spise. Dersom vi klarer å oppnå dette, vil også de artene som lever i eller i nær tilknytning til havet ha et godt habitat.

En viktig forutsetning for å nå et slikt mål er at samfunnet må endre bruken av plast som er til skade for naturen. Der det finnes gode alternativer til plast, må politikerne gjøre sitt til at alternativene blir tatt i bruk, og da gjerne at forurensende plast forbys.