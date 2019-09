Vil fylle havna med fiskebåter

Tirsdag er det klart for BlueFish 2019. Arrangørene håper at flest mulig tar med seg fiskebåtene til Ålesund slik at de kan fylle havna.

Arrangørene har gått ut med en oppfordring til alle som ikke er i fiske, men som har planlagt å besøke messen om å komme sjøveien.

- Blue Fish er en arena for og med fiskerinæringen, og er bygd på de lange tradisjonene som byen og regionen har når det gjelder fiskeri og tilknyttede næringer. Deror vil vi synliggjøre dette med å samle mest mulig fiskebåter i Ålesund sentrum, sier Geir Østensen til Fiskebåt.

Arrangørene har reservert helikopter som er klar til å ta bilde av Ålesund fylt opp av fiskebåter.

- Messen åpner tirsdag , så det er nok den dagen som er mest aktuell med tanke på fotografering, sier Østensen.

BlueFish som ble arrangert første gang i 2017 vil i år blir gjennomført i tidsrommet 3. til 5. september i Sparebanken Møre Arena. Der vil det også gjennomføres en rekke seminar og konferanser i tilknytting til messa.