Vil gå radikalt til verks

- Vi er ikke bekvem med at eneste løsningen i stor grad ligger i å innføre avgifter av ymse slag for å hindre plastforurensning.

Foto: Salt

- Kystpartiet i Nordland ser med bekymring på forurensingen av plast, særlig i havet, sier leder Per- Roger Vikten i Kystpartiet.

- Det beste intensivet for å hindre slik forurensing vil etter vår mening være å forby bruk av slike produkter, som i realiteten ikke har noen nedbrytningstid. Vi må slutte å behandle havet som en søppeldunge, plastprodukter kan lett erstattes med naturlige og nedbrytbare materialer.

- Norge kan bli et foregangsland når det gjelder bruk av materialer med fokus på gjenbruk, slik at resten av verden kan «se til Norge» også i en slik positiv sammenheng.

- Man kan også vurdere å innføre pant på plastemballasje som det i dag ikke er slikt på. Kan jo nevne Ketchup-flasker, såpe-flasker og desslike.

- Med tanke på hvor opplyst menneskeheten er i dag, og der det i stor grad settes fokus på å unngå forsøpling av naturen, også marin forsøpling, er det et paradoks at dette ikke ser ut til å avta. Nå kan neppe Norge som nasjon «berge verden» i denne sammenhengen, men Norge som nasjon har mulighet for å gjøre noe innad.

- Kystpartiet i Nordland vil legge til rette for at lag, foreninger og ildsjeler som samler det som er av søppel i naturen i dag gis mulighet for å levere slikt gratis. Videre vil Kystpartiet i Nordland be om at norske myndigheter utarbeider et program som ivaretar avhending av slikt søppel så langt som råd er, på sikt vil samfunnet tjene på slike tiltak. Det er pr. dags dato ordninger i den private husholdningen som ivaretar sortering og avhenting av også slikt søppel. Norge er også kommet langt teknologisk, slik at teknologien for slik opprydding faktisk vil være mulig, sier Vikten.