Vil gå videre med levende hyse

Nofima vil forske mer på hvordan hysa kan holdes i live om bord i snurrevadbåtene.

Nofima satte allerede i 2016 i gang et arbeid for å se på hvordan kvaliteten på hyseprodukter kunne løftes gjennom å ta i bruk kunnskapen om levende logistikk. Siden da har teknikkene og markedet utviklet seg, slik at det i dag er flere båter som rutinemessig har levert en del av hysa levende til anlegg i Finnmark.

I et ny runde forskning skal Nofima prøve å etablere en beste praksis for levendefangst og levendelevering av hyse. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF ​har gjennom en åpen utlysning satt av 4 millioner kroner til dette prosjektet for å videreføre arbeidet som kan bidra til å øke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadflåten.

Dette skal skje gjennom økt overlevelse om bord, samt optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon. Lykkes man med å øke overlevelsen om bord på snurrevadfartøy, kan levendelevert hyse, og annen hvitfisk, gi landindustrien mulighet til å oppnå store kvalitetsforbedringer, med større kontroll av slakteprosessen og anledning til pre-rigor filetering. I tillegg blir alle biproduktene tatt vare på og er av god kvalitet, noe som bidrar til optimal ressursutnyttelse og lokal verdiskapning, skriver FHF på sine nettsider.