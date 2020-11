Vil gi 100 mill til fiskeriene

Senterpartiet vil sette av 100 millioner kroner i et statlig fond for oppbygging av fiskeindustri i nord. Det går frem av partiets alternative statsbudsjett, som legges fram i dag.

- Vi ønsker mer fart i fiskeriene. Vi vil se flere fiskemottak og industrivirksomheter opp og gå. Vi ser at samfunn i nord, Dyfjord, Gamvik og flere, blir revitalisert som følge av at fiskeriene kommer på fote igjen, med store ringvirkninger for regionen, sier stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Hasvik til Kyst og Fjord.

Partiet ønsker å opprette et statlig fond på 100 millioner kroner, der fiskemottak og fiskeindustri kan søke om midler.

Partiets alternative statsbudsjett legges fram seinere i dag.