Vil gi turistene tøffere kår

Nordland Fylkes Fiskarlag er ikke fornøyd med det nye turistfiskeregelverket og frykter at yrkesfiskerne ikke er tatt med under utarbeidelsen av reglene.

Årsmøtet har bedt styret arbeide videre for å få til ytterligere innstramminger i turistfisket, herunder også bedre kontroll på norskegrensen med at turistene overholder gjeldende regelverk.

- Turistfisket piner uten tvil ut lokale bestander av kysttorsk og kveite. I tillegg fiskes det andre arter som for en stor del er uønskede arter og som kastes ut selv om de er død eller døende. Dersom turistfisket ikke kommer under kontroll frykter årsmøtet at lokale fiskebestander vil kollapse, heter det i et vedtak om saken.

I forslaget fra Fiskeridirektoratet framgår det at samtlige turistfiskevirksomheter være registrert innen 1. januar i et eget register. Men alt er foreløpig ikke klart annet enn at plikten til å være registrert gjelder virksomheter som:

er registrert i merverdiregisteret

har inntekt fra næring basert på turistfiske i sjø på minst kr 50 000 per kalenderår, og

disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

På plass før årsskiftet

Fiskeridirektoratet har som mål at fremsettelse av søknad og saksbehandling skal kunne skje på en enkel måte via Internett, og vil bruke noe tid på utarbeide gode løsninger. En registreringsordning skal imidlertid være på plass i god tid før årsskiftet, lover de.

Nordland Fylkes Fiskarlag er imidlertid ikke trygge på at dette vil bli et regelverk som ivaretar fiskernes interesser.