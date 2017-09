Vil gjenopplive fiskeridepartementet

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ber statsminister Erna Solberg gjenopplive Fiskeridepartementet som eget departement.

Samarbeidsrådet mener at fiskeri- og havbruksnæringen best ivaretas ved at ansvaret for hele sjømatpolitikken legges til et eget departement, som også bør ha ansvaret for sjømathandelen, skriver Sildelaget som er en del av samarbeidsrådet.

Faller i mellom

I et brev til Statsministeren sier Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd at gjenopprettelsen av et eget fagdepartement for fiskeri- og havbruksnæringen vil gi et løft for en næring som ikke kommer høyt nok på den politiske dagsorden når en tar hensyn til dens store betydning.

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, som organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge (Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges Sildesalgslag), representerer yrkesutøvere som står for en betydelig og økende verdiskaping. Mer enn 11.000 av landets fiskere er organisert i og foretar førstehåndsomsetning gjennom salgslagene.

Store målsetninger

-Eksportverdien av norsk villfisk og norsk oppdrettsfisk passerte 90 milliarder i 2016, for første gang. Politiske myndigheter ønsker å mangedoble denne de kommende årene. Regjeringen har selv tatt til orde for en femdobling. Både havbruk og den fiskeribaserte delen av næringen viser en sterk vekst, målt i omsetning, ringvirkninger, eksport og sysselsetting. Vi er enige med regjeringen og landets øvrige ledende politikere: Havet har et potensial langt ut over det vi tar ut i dag, heter det i brevet.

-Skal vi lykkes med å utløse det uforløste potensialet, må næringen og politikerne samarbeide. Da handler det spesielt om to forhold fra politikernes side: Forutsigbare rammevilkår og en mer fremtredende og koordinert sjømatpolitikk, skriver samarbeidsrådet videre.