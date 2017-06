Vil gjøre FHF om til AS

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag om å omdanne Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond til et statlig aksjeselskap.

- Næringen gjør en viktig innsats gjennom FHF for å forske frem løsninger på utfordringer i de marine næringene. Med dette forslaget ønsker jeg å legge til rette for at næringen også framover vil være en viktig bidragsyter i den marine forskningsinnsatsen, sier Per Sandberg.

Sjømatnæringen bidrar til den marine forskningsinnsatsen gjennom FHF, som finansierer forsknings- og utviklingsoppgaver som næringen ønsker gjennomført.

- Å omdanne Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til et aksjeselskap vil gi et ryddig forhold mellom departementet og FHF, og det gir FHF frihet til å disponere forskningspengene de forvalter slik næringen ønsker, sier fiskeriminister Per Sandberg.

FHF er i dag et forvaltningsorgan, og finansieres av en avgift på 0,3 % av eksportverdien av fisk og fiskevarer. FHFs inntekter i 2016 var 274,5 millioner kroner.

FHF er opprettet med bakgrunn i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Det tas sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til ny organisasjonsform for FHF etter at høringsrunden er avsluttet.