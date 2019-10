Vil gjøre norsk sei til favoritt i Tyskland

En aktiv kampanje i Tyskland skal få kjøttetende tyskere til å spise norsk sei.

- Tyskere er kjent med norsk laks og skrei, men norsk sei er nytt for dem, sier Sjømatrådets fiskeriutsending, Gitte Hannemann Mollan.

Hun er spent på hvordan den første seikampanjen blir tatt imot av tyske konsumenter. Tyskerne er først og fremst kjent for sitt høye kjøttkonsum, men undersøkelser viser at unge voksne tyskere spiser mer og mer sjømat.

- De unge er fremtidens fiskespisere, så norsk sjømat må bli sett og lagt merke til. Vi må synliggjøres i dagligvarebutikkene, vi må bli et middagsalternativ, sier Mollan i en pressemelding.

33 prosent markedsandel

I dag spiser tyskerne cirka 37000 tonn sei i året, og Norge har i dag 33 prosent av markedsandelen. Island er Norges største konkurrent i markedet, og seikampanjen er et steg for å øke tyskernes kjennskap til norsk opphav.

- Å satse på norsk sei, som er et lite kjent produkt, er ikke lett, derfor er oktoberkampanjen det første steget for å få opp synligheten i tysk dagligvare, understreker Sjømatrådet i sin melding.

Norsk sei har ikke vært lett å få tak i for tyskerne, men den har vært å finne i fiskedisker.

- Nå er den også kommet vakuumpakket, og de kan i tillegg få tak i den frosset, sier Mollan og forteller at tyskerne er vant til å panere seien.

Seien passer tyske ganer

Norges sjømatråd har sjeldent hatt seikampanjer i Tyskland, men Mollan har tro på at norsk sei, med sine kvaliteter, kan nå få en god posisjon blant tyske forbrukere.

- Tyskerne har i utgangspunktet et lavt fiskekonsum, så det å vise dem norsk sei er viktig for å tydeliggjøre bredden innen sjømatkategorien. Forhåpentligvis vil seikampanjen bidra til å øke interessen for sjømat, og da spesielt norsk sjømat.

Tyskere er i utgangspunktet ikke vant til å spise fisk til middag, selv om laksen er blitt en favoritt. Tyske mattradisjoner går stort sett ut på å ha sjømat som helge- eller kveldsmåltid, og da gjerne som pålegg.

- De er veldig glade i røkelaks og sild, men seien er også en smaksrik fisk, noe som kan være gunstig for den tyske gane, tror Mollan.

Sunt, godt og billig

Sjømatkonsumet til tyskerne viser at de er svært prissensitive. Er det høye laksepriser, går konsumet ned. Derfor mener Sjømatrådet at seien er perfekt i det tyske markedet:

- Seien er et billig alternativ i forhold til laksen, så kampanjen kan gjøre at flere tyskere oppdager norsk sei. Vi fokuserer på seiens unike egenskaper, som for eksempel at den er svært sunn og kalorifattig. Den norske seien er sterk og muskuløs, trives best på steder med sterk strøm, så det perlegrå kjøttet er fast. I tillegg er seien perfekt til sennepssauser og annet smaksrikt tilbehør som tyskerne er glad i, sier Gitte Hannemann Mollan.