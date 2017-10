Vil ha 400 m lang havfarm innenfor fjordlinja

Dersom oppdretteren Inge Berg får det som han vil, må fiskere i indre Vestfjorden forholde seg til et 400 meter lang oppdrettsskip i fortsettelsen.

Den neste «Havfarmen» fra Nordlaks kan komme til å bli lokalisert utenfor Tranøy, Trinnøy og Hornneset. Det har ikke Steigen Fiskarlag sans for i det hele tatt.

- De kaller det gjødsel, jeg kaller det drit. Dette er vi utrolig negativt innstilt til, slår styremedlem i Steigen Fiskarlag, Helga Karlsen fast overfor Kyst og Fjord. Hun maner nå til kamp mot planene, og håper på støtte fra de som blir berørt også på andre siden av Vestfjorden.

- I tillegg til den lokale flåten i Steigen, berører denne saken et stort antall båter fra Lofoten, som bruker feltene her, men som leverer i Lofoten.

- Nå handler det om å få andre Fiskarlag med på dette, og sørge for at ikke dette blir en lokal sak kun for Steigen. Vi gjorde en undersøkelse på hvor mange båter fra Steigen og andre områder som bruker dette havområdet, og kom til at det i fjor handlet om 600 båter. Hittil i år er tallet 560, så det er ingen tvil om at dette vil få konsekvenser, sier Karlsen.

Som medlem av Fjordfiskenemnda ser hun også prinsipielle problemer med å tillate en slik virksomhet.

«Fjordfarm»

- Her har vi kjempet for å få fiske i fred innenfor fjordlinja, og holdt båter over 21 meter ute, men så skal vi altså ha en slik båt på over 400 meter liggende her på feltene våre! Jeg må jo si det er reint artig å høre Nordlaks-eieren Inge Berg sammenligne det de gjør med hva bøndene gjør på jordene sine. Det heter ikke at de forurenser, men de «gjødsler havet». Vel, jeg kaller det drit. Jeg lurte også på om han ikke heller ville kalle anlegget sitt for «Fjordfarmen», sier Karlsen.

Tre ulike konsept

Anlegget Nordlaks nå ønsker å plassere i Hamarøy kommunes sjøareal har navnet «Havfarm 3». Prosjektet har ligget i skuffen sammen med Havfarm 1, som skal legges utenfor Hadseløya. Etter at Per Sandberg tidligere i høst leverte ut åtte nye utviklingstillatelser til Nordlaks, settes det likevel full gass på planene for to ulike Havfarmer.

Hadsel-oppdretter Inge Bergs Havfarm-konsept baserer seg på tre ulike konsepter, der nummer 1 skal være forankret på svai, mens nummer 2 skal flyttes mellom ulike faste fortøyningspunkter, og nummer 3 ikke skal være forankret, men posisjonere seg og flyttes fritt rundt for egen maskin.

Positivt møte

Det er denne varianten Nordlaks nå banker på hos Hamarøy kommune for å få lov å plassere i deres del av Vestfjorden. Prosessen startet for to uker siden med et møte med Steigen Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag i Bodø.

I ettertid har Nordlaks møtt flere andre instanser, samt avholdt folkemøte på Tranøy. Møtet fant sted mandag denne uka, og ble ifølge informasjonsansvarlig hos Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, opplevd som et veldig positivt møte.

- Vi er veldig tidlig i prosessen, så vi er foreløpig ute etter tilbakemeldinger fra de som bor og driver næring der om hva de synes om planene.

- Men vi hører at Fiskarlaget ikke er særlig positive?

- Vi fikk både positive tilbakemeldinger og kritiske spørsmål. Dette er en del av den prosessen vi skal igjennom slik at vi kan tilpasse vår søknad, sier Martinussen.

Mer i papiravisa