Vil ha 50 milliarder til rassikringsplan

Arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjonen Sjømatbedriftene slår på stortromma for å sikre trygge og forutsigbare veistrekninger.

Foto: Samferdselsdepartementet

- De vil ha en egen nasjonal rassikringsplan og krever 50 milliarder kroner over de neste tolv årene, melder Norsk Telegrambyrå.

Sjømatbedriftene mener at det er et potensial på å doble sjømateksporten i løpet av de neste drøye ti årene.

De mener derfor at det bør tilføres 50 milliarder i rassikring de neste 12 årene. I fjor ble det eksportert sjømat tilsvarende 143.000 vogntog, ifølge Norges Sjømatråd.

Temaet kom opp under en nasjonal rassikringskonferanse i Bergen denne uka.

– Vi er opptatt av å løfte rassikring, og ønsker å invitere til en politisk prosess for å se hvilke problemer vi står overfor og hvordan vi skal løse disse, sa samferdselsminister Jon Georg Dahle (FrP) som nylig besøkte Senja. Han ble under besøket forhindret i å dra til Torsken – nettopp på grunn av snøras.

– Når vi får kjeft om at det blir brukt for mye penger i distriktene, må vi forklare hvor viktig rassikring er for transportkorridorene. For eksempel må norsk laks kunne bli transportert i tide ut til sine markeder uten å bli forsinket, sier samferdselsministeren til Norsk Telegrambyrå.