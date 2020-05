Vil ha begrensninger kystnært

Flakstad fiskarlag gjorde på siste styremøte forleden følgende vedtak, på bakgrunn av de konfliktene og tilløp til konflikter vi har vært vitne til den siste tiden mellom små kystfartøy og stor kyst:

Følgende vedtak kom frem etter diskusjonen:

FF vil foreslå at myndighetene starter et arbeid med å se på begrensninger angående fartøy over 28 meter, og deres virksomhet i kystnære områder i fisket etter hvitfisk. FF ber om at et slikt arbeid starter snarest mulig. Dette for å unngå «konflikter» i områder som vanligvis brukes av den mindre kystflåten. FF vil vise til at en slik form for regulering av drift ble gjennomført for autolineflåten for flere år siden.