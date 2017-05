Vil ha bort mer krabbe

Fiskeridirektoratet trapper opp desimeringsfangsten av kongekrabbe. I år vil de gi tilskudd også for hokrabbe over 0,8 kilo.

Ordningen med tilskudd til fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vil i 2017 gjelde fra 1. juni. I år er ordningen utvidet til å gjelde også hunnkrabbe over 0,8 kilo, i tillegg til all krabbe under 0,8 kilo. Tilskuddet gis per kilo landet krabbe.

Nytt i forhold til 2016 er at det gis tilskudd også til hunnkrabbe over 0,8 kilo. Ordningen varer ut året eller så lenge midlene rekker. Dette vil bli vurdert fortløpende og ordningen kan bli stoppet på kort varsel.

Tilskuddsordningen ble etablert av Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 som et tiltak for å begrense videre spredning av kongekrabbebestanden vest for 26°Ø.

I 2017 er det stilt ca kr 800 000,- til disposisjon for ordningen.