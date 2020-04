Vil ha bred og oljefri iskantsone

Norges Fiskarlag og WWF Verdens naturfond forventer at Stortinget lytter til faglige råd når en av vårens viktigste saker skal behandles. I et felles utspill framholder de at behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet er viktig for naturen og avgjørende for fiskeriene.