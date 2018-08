Vil ha diskusjon om dumping

- Uforståelig at kveita skal dumpes uten at det tas prøver og at det ikke er satt i gang forskning på giftpåstandene.

Foto: Audun Rikardsen

Nordland fylkes fiskarlag behandlet saken i arbeidsutvalget like før helga. Der ble følgende vedtak gjort:

«Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det er fastsatt forbud mot alt fiske av kveite i et nærmere definert havområde rett sør for Sklinnabanken samt at det er et utkastpåbud for all kveite over 2 meter i øvrige norske havområder.

Arbeidsutvalget er opptatt av at det ikke kommer ut på markedet fiskevarer som ikke tilfredsstiller de helsemessige kravene som er satt både nasjonalt og internasjonalt og legger derfor til grunn at kveite som nærmere definert foran inntil videre ikke må tillates omsatt.

Arbeidsutvalget mener det er uforståelig at innholdet av fremmedstoffer i stor kveite skal være så vidt høyt og stiller spørsmålstegn ved hva som kan være bakgrunnen for dette. Etter det en kjenner til så er det ikke satt i gang noe forskning som skal forsøke å finne svar på dette. Det mener en er for dårlig. Vi er alle opptatt av at kilden til miljøgifter må finnes og tiltak må iverksettes. I tillegg er det kritikkverdig at den kveita som går i fiskeredskapene ikke skal bringes på land for analyse slik at en kan få en nærmere kartlegging av både utvikling og utbredelse av kveite med for høyt innhold av miljøgifter.

Det er også slik at det er den feteste delen av fisken som har innhold av miljøgifter over fastsatte grenseverdier og muligheten for å kunne selge den øvrige delen av kveita må kunne vurderes.

Arbeidsutvalget vil be Norges Fiskarlag ta denne saken videre med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet slik at en kan få et bedre grunnlag for de beslutninger som tas når det gjelder omsetning av kveite.»