Vil ha egne Båtsfjord-kvoter

Mens Norge og EU ikke blir enige om snøkrabben, frykter ordfører Geir Knutsen at Båtsfjord vil miste 50 arbeidsplasser. Han ber nå om egne Båtsfjord-kvoter inn til snøkrabbesaken er løst.

– Jeg synes fiskerne burde fått dispensasjon så lenge de leverer til landanlegget som gir oss 50 helårige arbeidsplasser i kommunen, sier ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen til NRK.

Ordfører Geir Knutsen

Han frykter for fremtiden for fabrikken som har spesialisert seg på å ta imot snøkrabbe. Allerede da snøkrabbefabrikken til Sea Gourmet i fjor høst innstilte virksomheten, slo eierne fast at det var tidsbegrenset hvor lenge de kunne vente på råstoff. De satte en frist ut året, men har fortsatt ikke meldt oppbud i påvente av at floken skal løse seg. Sea Gourmet har utelukkende EU-registrerte båter som leverer, og som er nektet å fiske så lenge rettighetsspørsmålene ikke er avklaret.

Geir Knutsen mener det er et paradoks at femti norske båter som har tillatelse til å fiske snøkrabbe, mens det bare er om lag syv båter som benytter seg av disse. Han håper imidlertid å få på plass en mellomløsning, med et prosjekt der kommunen deler ut en viss andel kvoter på snøkrabbe slik at Sea Gourmet vil kunne ha aktivitet mens denne konflikten pågår med EU.