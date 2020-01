Vil ha femårsperioder med sjølakseforbud

Regjeringen vurderer å gjøre det enda vanskeligere å få lov å drive fiske etter laks i sjø.

Det tradisjonelle sjølaksefisket er allerede strupet ned til et marginalt interessant fiskeri, men nå vil Klima- og miljødepartementet at det må vurderes å forby fiske av sjølaks i områder med små og sårbare laksebestander for fem år av gangen.

– Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander. Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet vurdere å la være å åpne for sjølaksefiske for inntil fem år av gangen der det er nødvendig av hensyn til villaksen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NTB.

Anledningen for utsagnet er at Miljødirektoratet for tiden gjennomfører hovedrevisjon av reguleringen etter laks, sjøørret og røye i sjø. Direktoratet skal ta særlige hensyn i sjøsamiske områder, ifølge NTB.