Vil ha fersk skrei til Kina

Rita Karlsen håper å introdusere fersk skrei i Kina i løpet av årets sesong - selv om hun ikke ser noen umiddelbar økonomisk gevinst.

Foto: Øystein Ingilæ

- Ambisjonen er først og fremst å få presentert skreien, sier Rita Karlsen ved Brødrene Karlsen på Husøy.

Kostnadene vil selvsagt være høye siden fisken nødvendigvis må transporteres med fly. Likevel, i år er det viktigst å få vist fram kvaliteten, så får resultatene komme i framtiden.

Når de første pallene kan sendes av gårde, er ennå ikke bestemt. Men hun mener at de i løpet av sesongen skal få avgårde de første forsendelsene..

Jevnere leveranser

I mellomtiden kjører Brødrene Karlsen for fullt på de tradisjonelle torskemarkedene, og har tilbakelagt en relativt sesong så langt. Hittil i år har de kjøpt omtrent like mye som i samme periode i fjor. Årets sesongstart har vært preget av mer stabile leveranser og godt rorsvær. Det har gjort at man har unngått de helt store dagstoppene. Fiskerne har i stedet kunne levere jevne fangster hele tiden. Først de siste uken har garnbåtene kommet opp i 10 – 15 tonn i sjøværene. Snurrevadflåten som drifter ut fra Husøy, har på sin side hatt litt større vanskeligheter med å finne torsken, og ligger noe etter i forhold til i fjor.