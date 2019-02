Vil ha fisk til Hopen Fisk

Etter ti år ute av hvitfiskkjøp vil Hopen Fisk i år åpne for leveranser av hvitfisk. Men biprodukter skal fortsatt stå for hovedaktiviteten.

Foto: Erik Jensen

Bedriften tok i fjor imot 1.500 tonn rogn fra andre fiskebruk i Lofoten under forrige lofotsesong, i tillegg til øvrige biprodukter som rygger, buklapp og magene samt annet restråstoff til dyrefórproduksjon.

Torskeplaner

I år vil de imidlertid åpne for fiskekjøp også over kai. Etter ti år ute av hvitfiskkjøp vil Hopen i år åpne for leveranser av hvitfisk.

- Vi starter i det små med å tilby mottak for lokale båter som blir for små for de større brukene og som synes det er litt for langt å gå for å levere, sier daglig leder Ernst Iseli.

Med Brødrene Sperre AS i ryggen som eiere er det ikke noe problem med avtaket for fisken som kjøpes, men Ernst Iseli har likevel ikke veldig store ambisjoner for hvitviskkjøpet.

- Ja, de tar unna alt vi klarer å sope inn her, men vi skal ta dette gradvis og se hvordan det utvikler seg. Vi har også andre prosjekter her som vi skal investere i før vi går hen og kjøper sløyelinje og eventuelt bygger ut, sier Ernst Iseli.

