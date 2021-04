Vil ha flere tiltak for den minste flåten

Styret i Fiskarlaget Nord viser til Fiskeridirektoratets høring vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten.

Styret konstaterer at utviklingen i fisket i torskefiskeriene, med kombinasjon av dårlig tilgjengelighet av fisk og krevende markedssituasjon skaper utfordringer generelt, men særlig for åpen gruppe og flåten under 11 meter.

Styret kan støtte at det ses på muligheten for tiltak for å avhjelpe situasjon. Dette er i tråd med en ambisjon om å sikre driftsgrunnlag for de respektive grupper, som må være en målsetting.

Det foreslås at det ses på en kombinasjon av tiltak.

Som direktoratet påpeker i sitt høringsnotat så er det ingen garanti for hvilken utvidet adgang til kvotefleks for de mindre flåtegruppene det er anledning til. Handlingsrom avhenger av fangstutvikling i de større flåtegruppene. Det er som et utgangspunkt adgang til 10 % kvotefleksibilitet i gruppene, og på fartøynivå i grupper der det er lagt til rette for dette. Styret mener situasjon i 2021 er såpass spesiell at det bør kunne gis adgang til utvidet kvotefleksibilitet for gruppen under 11 meter og åpen gruppe, i den utstrekning det ellers er anledning til det innenfor nasjonal kvotefleks.

I tillegg må det vurderes, ut ifra en vurdering av forventet restkvantum ved årets slutt, å refordele internt i gruppene ved å øke maksimalkvotetillegget, slik Fiskeridirektoratet foreslår. Dette må i så fall gjøres nå mens fisken er tilgjengelig kystnært. Økning av maksimalkvotetillegget må tilpasses den eventuelle utvidede adgangen til kvotefleksibilitet.

I forhold til tredjelandskvoter mener styret disse må fordeles etter alminnelige fordelingsnøkler og i tråd med tidligere beslutninger inneværende år.

Styret mener det må ses på om handlingsrommet for kvotefleksibilitet kan utvides gjennom å avtale økt adgang for nasjonal kvotefleksibilitet med Russland i 2021.