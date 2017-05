Vil ha flere unge til å spise fisk

Antallet unge fiskespisere synker. – Produktutvikling er helt sentralt for å nå unge forbrukere.

Foto: Dag Erlandsen

Det sier direktør Sigvald Rist hos fiskeprodusenten Insula til Lofotposten.

Han leder avdelingen som produserer merkevaren «Lofoten» på Leknes.

Ungdommen spiser mindre fisk og sjømat enn for få år siden.

Forbrukerne som er under 34 har nesten halvert sitt forbruk siden 2012, viser opplysninger fra forbrukerpanelet GFK Norge, som analyserer folks handlevaner.

Dette har gjort at fiskerimyndighetene nå vil øke støtten til prosjekter som skal påvirke unge til å spise mer sjømat.

Til sammen 12 millioner kroner har Nærings- og Fiskeridepartementet gått inn med. Norges Sjømatråds prosjekt, Fiskesprell, som skal introdusere barnehager og skoler for fiskemat, er blant de som blir tilgodesett.

– Norge er en stor fiskerinasjon og vi burde være verdensmestere i å lage og spise fisk. Mer kunnskap om sjømat kan gi barn og unge flere gode matopplevelser, og gjøre det lettere å velge fisk oftere. Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for kommende generasjoner, sier fiskeriminister Per Sandberg i em pressemelding.

Sigvald Rist ser produktutvikling som en svært viktig del for å nå den unge gruppen.

– Å øke konsumet er en utfordring som næringen selv sammen med handelsnæringen må ta. Undersøkelsen viser at barn spiser mer godteri enn sjømat, sier Sigvald Rist til Lofotposten.

– Vi ser at produkter som er lett å tilberede, lett tilgjengelige og smaker godt selger bra. Men produktutvikling er viktig for å nå yngre, slår han fast overfor avisen.