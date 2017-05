Vil ha fokus på arbeidsplasser

Norfra-direktør Steinar Eliassen mener framtidens fiskeri må bygges for å ivareta lokalsamfunnene og ikke rederiene. - Kystfiskerne skaper langt flere arbeidsplasser på land enn trålene.

Overfor NRK har Eliassen gjort en lønns-sammenligning der han tar utgangspunkt i i sine egne anlegg i Nordvågen og Torsvåg og målt dem opp mot fryseterminalen i Tromsø.

– 5000 tonn ville gitt 50 arbeidsplasser i fiskeindustrien, mens den gir en arbeidsplass når den går over en fryseterminal, sier Eliassen til NRK.

Steinar Eliassen

- Viktig argument

Forskjellene skyldes i hovedsak at trålerfisken ikke blir håndtert utover at den bli tatt imot ferdig pakka og satt på lager før den bli eksportert.

Eliassen mener dette er et viktig argument overfor politikerne når Stortinget i løpet av våren skal ta stilling til om pliktsystemet i fiskerinæringa skal fjernes, slik fiskeriminister Per Sandberg har foreslått.

Uenig

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt, er uenig i Norfra-direktørens konklusjoner, men mener trålernes innsats for landindustrien er stor.

– Den er formidabel. Uten en trålerflåte eller havfiskeflåte, hadde det ikke vært grunnlag for å opprettholde dagens struktur på mottakssiden. Det å kunne få leveranser hele året, og ikke bare i toppsesongene fra februar til april, er jo helt essensielt for at vi har den foredlingsindustrien vi har i Norge i dag, sier Maråk til NRK.

Maråk avviser at trålerfangstene ikke kommer kysten tilgode.

– Det er feil. Trålerråstoffet går i stor utstrekning til bearbeiding ved norske landanlegg, og sikrer helårlig sysselsetting. Så skjer det jo litt bearbeiding ombord også, man må ikke glemme den, påpeker Maråk.

Steinar Eliassen er helt uenig her og mener det ikke er likegyldig om torsken skaper arbeid ombord i en tråler eller om den sikrer arbeid i ei nordnorsk fiskeribygd.

– Det betyr jo om det skal bo folk på kysten, om det skal være arbeidsplasser, sier Eliassen.