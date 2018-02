Vil ha høyere smuglerbøter

NHO Reiseliv vil ha turister, ikke fiske-eksportører på besøk. De mener høyere smuglerbøter må til for å få bukt med fiskesmuglingen.

- Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet, med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. NHO Reiseliv får støtte av Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen.

- Hvis du tar med deg mer enn tillatte kvoter ut av landet, er dessverre straffen altfor lav. Du får cirka 100 kroner i bot per kilo fisk. Prisen du kan få for indrefilet av torsk er langt over dette, så gevinsten er potensielt svært stor, samtidig som straffen er lav, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

- Bøtesatsene for smugling og tyvfiske må være såpass høye at de virker avskrekkende. Bøtene for ulovlig fangst har stått på stedet hvil siden 2012. Nå mener vi at en betydelig økning er på sin plass, fortsetter Krohn Devold.

Med de nye reglene for utførsel av fisk når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske. Dersom en har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten maksimalt 20 kilo. NHO Reiseliv støtter denne reguleringen, og ønsker å bidra til seriøsitet og vekst i havfisketurismen.

- Norske yrkesfiskere og turistfiskebedrifter jobber for samme mål; et bærekraftig og regulert fiske der regler respekteres. De ønsker en seriøs utvikling og har spilt på lag med staten i utviklingen av de nye reguleringene. Nå må staten følge opp og straffe dem som driver ulovlig virksomhet hardere. Da er økte bøtesatser et naturlig sted å begynne, sier Krohn Devold.