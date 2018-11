Vil ha krabbekvoter til «restfinnmark»

Hvis prinsippet om at den som er plaget av krabben skal få kvote, er det på høy tid å utvide kvoteområdet vestover, mener Vest-Finnmark Kystfiskarlag.

I en pressemelding peker lederen for det nystiftede regionlaget, Tommy Pettersen på at mens kommunene i Øst-Finnmark har opplevd en tilgang på 232 registrerte fiskefartøyer i perioden 2010-2017, en økning på 47%, har kommunene i Vest-Finnmark hatt en nedgang på 120 fartøyer i samme periode, tilsvarende ca. 30%. I kommunene Loppa og Alta er flåtenedgangen i nevnte tidsperiode hhv. 44% og 40%, ifølge laget.

- Det er rimelig grunn til å tro at den positive flåteutviklingen i Øst-Finnmark henger nøye sammen med adgangen til deltakelse i det kvoteregulerte krabbefisket øst for 26-graden, sier styreleder i VestFinnmark Kystfiskarlag, Tommy Pettersen. Han viser til at det i 2017 ble åpnet for at fiskerne i Måsøy kunne søke krabbekvoter selv om kommunen ligger utenfor det kvoteregulerte området.

Laget peker på at fiskerimyndighetene så langt har lagt til grunn, sitat: «Prinsippet om at kongekrabbe er ment som et supplerende driftsgrunnlag for dem som er mest berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier». Ifølge Vest-Finnmark Kystfiskarlag kan det reises berettiget tvil om hvorvidt prinsippet står seg i relasjon til de nye krabbekvotehaverne (med unntak for måsøyfiskerne) som er kommet til de senere år.

- Det er sannsynlighetsovervekt for at få av nykommerne i ØstFinnmark har en fiskerihistorikk der de kan påberope seg at de har vært sterkt «berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier». Dette gjelder kanskje særlig EØS-borgerne som har registrert seg innenfor kvoteområdet og fått krabbekvoter de senere år, framholdet Vest-Finnmark Kystfiskarlag.

De mener også at det forskningsmessige underlaget er spinkelt

- I Vest-Finnmark er utbredelsen av krabbe mindre enn i enkeltområder i Øst-Finnmark. Det har vært gjennomført undersøkelser av utbredelsen av krabbe i vestfylket. Disse undersøkelsene har vært gjort på en tid av året da sjøtemperaturene normalt er høy, noe som gjør at krabben søker mot dypere vann der temperaturforholdene er mer optimal for krabben. Som en følge av dette er krabben lite fangstbar i den periode kartleggingen har foregått. Det forskningsmessige underlag for blant annet å kunne konkludere med at utbredelsen av krabbe i vestfylket ikke utgjør noe stort problem for tradisjonelt fiske med passive redskaper, synes derfor noe spinkelt, hevder leder for Vest-Finnmark kystfiskarlag Tommy Pettersen.

- I samtaler med fiskere i kommunene Måsøy, Kvalsund og Hammerfest er det poengtert at utbredelsen av krabbe i vestfylket er et stadig økende problem for tradisjonelt fiske med passive redskaper. Problemene består delvis i at garn i enkelte perioder går full av krabbe, delvis at som en følge av konsentrasjon av krabbe på enkelte av de tradisjonelle fiskefelt for passive redskaper, belegges disse feltene med store mengder krabbeteiner som derved hindrer tilgang til feltene for bl.a. garn og linedrift. Utsagn fra fiskerne i denne regionen av vestfylket sammenholdt med øvrige observasjoner og karlegginger av krabbens utbredelse, gjør at det er sannsynlighetsovervekt for at krabben allerede er et betydelig problem for fiskerne i Vest-Finnmark og deres utøvelse av tradisjonelt fiske med passive redskaper. Fiskerne i vestfylket skulle således fullt ut tilfredsstille fiskerimyndighetenes krav om å være «berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier» og derved kunne være berettiget tillegg i sitt driftsgrunnlag i form av krabbekvote innenfor det kvoteregulerte område øst for 26-graden, hevder Vest-Finnmark Kysfiskarlag.

Kystfiskarlaget peker på at det potensielt er maksimalt 70 nye krabbekvotekandidater i «restfinnmark» som de ironisk har døpt regionen sin.

- I de kommuner i vestfylket der fiskerne ikke har krabbekvoter, dvs. Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund og Hammerfest, er det pr. november 2018 registrert ca. 120 fartøyer mellom 8 og 15 meter uten krabberettigheter. Legger man til grunn erfaringstall da Måsøy ble tatt inn kvoteordningen, ble vel 60% av de registrerte fartøyene i kommunen innvilget krabbekvote. Med tallene fra Måsøy som referansepunkt skulle antallet potensielle, nye kvotehavere i Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund og Hammerfest, kunne estimeres til ca. 70 totalt. Det vil i så måte bety at antallet krabbekvoter i hele Finnmark vil øke fra ca. 646 (rettigheter pr. 2018), til ca. 720, dvs. en økning på ca. 10%. En eventuell slik økning burde være uproblematisk både ut fra bestandshensyn og ut fra hensynet til eksisterende kvotehavere, især hvis fiskerimyndighetene velger å heve inngangsbilletten til krabbefisket i form av fangst av torsk og annen hvitfisk, framholder leder for Vest-Finnmark kystfiskarlag Tommy Pettersen.