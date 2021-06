Vil ha krav om rømningshull i alle krabbeteiner

Nå har Fiskeridirektoratet sendt et utkast på høring om teiner som brukes fiske etter sjøkreps, kongekrabbe og ervervsmessig fiske etter taskekrabbe og annen krabbe.

Det melder Fiskeridirektoratet på egne nettsider.

Bakgrunnen for forslaget

Hvert år går et betydelig antall teiner tapt under fiske på sjøen.

– Etter at redskapen er tapt, vil den som oftest fortsette å fiske, såkalt «spøkelsesfiske». Teiner er lagd av materialer med lang nedbrytningstid, og vil av denne grunn kunne fortsette å fiske i svært lang tid etter tapstidspunktet.

– Svært uønsket

Et slikt «spøkelsesfiske» er svært uønsket ut ifra et dyrevelferdshensyn, samtidig som det medfører en skjult og unødvendig beskatning.

– Rømmingshull skal redusere faren for at teinene fortsetter å fiske etter at de er tapt, med de negative konsekvenser dette medfører, uttaler man.

Også andre enn de som er oppført som høringsinstans ønskes velkomne til å komme med innspill.

Linken til høringen finner du her.